رياضة | نيجيريا تُنهي سلسلة "اللاهزيمة" للكاميرون في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيجيريا تُنهي سلسلة "اللاهزيمة" للكاميرون في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع منتخب الكاميرون بطولة أمم إفريقيا 2019، بعد خسارته أمام منتخب نيجيريا 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الاسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة القارية المقامة في مصر.

منتخب نيجيريا كان البادئ بالتسجيل عبر اللاعب أوديون إيجالو بالدقيقة 19، وتعادل ستيفان باهوكين للكاميرون بالدقيقة 41، قبل أن يضيف زميله كلينتون موا نجي الهدف الثاني بالدقيقة 44، وعاد إيجالو وتعادل للمنتخب النيجيري بالدقيقة 63، قبل أن يخطف أليكس إيوبي هدف الفوز بالدقيقة 66 ليصعد بمنتخب بلاده لدور الثمانية بالبطولة.

وأنهي منتخب نيجيريا سلسلة "اللاهزيمة" للمنتخب الكاميروني في بطولة أمم إفريقيا والذي حافظ عليها خلال 9 مباريات متتالية بالبطولة القارية منذ مشاركته بالنسخة الماضية 2017 بالجابون والذي توج بلقبها.

- 9 مباريات "بدون هزيمة" للكاميرون في أمم إفريقيا:

2017

الكاميرون 1 - 1 بوركينا فاسو

الكاميرون 2 - 1 غينيا بيساو

الكاميرون 0 - 0 الجابون

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الكاميرون 0 -0 السنغال .. وتأهل بركلات الترجيح 5-4

الكاميرون 2 - 0 غانا

الكاميرون 2- 1 مصر.

2019

الكاميرون 2 - 0 غينيا بيساو

الكاميرون 0 - 0 غانا

الكاميرون 0 - 0 بنين

وجاءت هزيمة المنتخب الكاميروني أمام نيجيريا بنتيجة 3-2 مساء اليوم، لتنهي سلسلة اللاهزيمة لمنتخب الأسود ببطولة أمم إفريقيا، كما أنها أول هزيمة له بالبطولة منذ خسارته أمام كوت ديفوار 1-0 بالجولة الثالثة من دور المجموعات لنسخة البطولة عام 2015 في غينيا الاستوائية.