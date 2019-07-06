رياضة | مدرب الكاميرون: أشعر بالإحباط .. والبطء والسلبية وراء الخسارة أمام نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الكاميرون: أشعر بالإحباط .. والبطء والسلبية وراء الخسارة أمام نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى الهولندى كلارنيس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون أن نيجيريا بدأت بداية أفضل من الكاميرون، بالمباراة التي جمعتهما.

وقال سيدورف "عانينا من السلبية والبطء بعض الشىء خلال الشوط الأول وحاولنا في شوط المباراة الثانى ولكن الاداء كان أكثر بطء كان الحظ يحالف نيجيريا".

وفاز منتخب نيجيريا علي نظيره الكاميروني 3/2 في المباراة التى جمعت بينهما اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية.

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وأضاف سيدورف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "كرة القدم لابد فيها من رابح واحد ولا افكر في مستقبلي الان بل أفكر في الفريق والعمل علي تحسينه في الفترة المقبلة هذه هى الرياضة".

وقال المدرب الهولندي أشعر بالإحباط والغضب بعض الشىء ،كنا متوترين و اللاعبين قدموا ما بوسعهم ولكن ليس بالقدر الكافي .

واضاف : لا اعتقد اننا أداءنا الهجومى كان الافضل ولكن اود ان اشكر خط الدفاع رغم قيامهم ببعض الاخطاء التى كلفتنا هذه الخسارة في بعض الأحيان يكون الفريق في شكل جيد ومنظم في مباراة والعكس في مباريات أخرى.

وااختم، استمتعت في كل دقيقة بالعمل مع هذه المجموعة في إشارة الي لاعبي المنتخب الكاميروني ، دفعنا ثمن الاخطاء الدفاعية ونيحيريا كانت الافضل دفاعيا ، ارتكبنا بعض الأخطاء تسببت في خلل.