رياضة | المدير الفنى لمنتخب نيجيريا..تعلمنا من درس الخسارة أمام مدغشقر

أعرب الالمانى جيرونوت روهر المدير الفنى للمنتخب النيجيرى عن سعادته البالغة بالتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية علي حساب منتخب الكاميرون.

وفاز منتخب نيجيريا علي نظيره الكاميروني 3/2 في المباراة التى جمعت بينهما اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية.

وأضاف روهر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "كان لدينا بعض الأيام الصعبة بعد مباراة مدغشقر ، كنا نود أن نظل في المنافسة ، تعرضنا لانتقادات شرسة بعد الخسارة أمام المنتخب الملغاشي وطالبت اللاعبين بطى هذه الصفحة والتركيز في مواجهة نيجيريا ، رغم سماعى بعض الشائعات حول انهاء عقدى حتى لو فزت علي الكاميرون".

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وتابع، "حاولنا السيطرة منذ البداية، و في نهاية الشوط الاول عانينا من مشاكل في التركيز اما في الشوط الثانى حاولنا إعادة ترتيب لأوراق وكنا اكثر فاعلية في شوط الثاني".

وقال : "نمتلك فريق صغير السن يسعى لإثبات جدارته ودرس مدغشقر علمنا الكثير ، نحتاج حاليا للراحة والاسترخاء استعدادا لمباراة ربع النهائي".

وكشف أته سيتابع مباراة مصر وجنوب إفريقيا تحسبا لمواجهة احدهما في الدور ربع نهائي للبطولة.