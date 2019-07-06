رياضة | مشجع كوت ديفواري: نتمنى إقصاء مصر من الكان الأفريقي لتعويض هزيمة ٢٠٠٦

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشجع كوت ديفواري: نتمنى إقصاء مصر من الكان الأفريقي لتعويض هزيمة ٢٠٠٦ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كوناتي لوسين، الوافد من دولة كوت ديفوار للدراسة في الأزهر الشريف، والمنسق العام لحضور الجماهير لماتشات كوت ديفوار بالكان الأفريقي المقام حاليا بمصر، أنه يتمنى لمنتخب بلاده إقصاء مصر من البطولة والفوز بالكأس ليكون ذلك خير تعويض عن الهزيمة في نهائي بطولة كأس الأمم عام ٢٠٠٦م.

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وتابع كوناتي من خلال كلمة ألقاها عقب دعوة تلقاها من خلال المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، للمشاركة في ملتقى أو إحتفالية الجمعية المصرية للإعلام المرئي والمسموع برئاسة طارق رضوان، الإعلامي بقناة نايل سبورت، للوفود العربية والافريقية المشاركة بتغطية الكان الأفريقي.

واختتم كوناتي حديثه أنه يكن إحترام وتقدير لمصر نظرا لأنها تعتبر موطنه الثاني خاصة في ظل دراسته بالأزهر الشريف.