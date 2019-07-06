رياضة | فيدال يقود التشكيل الأساسي لتشيلي في مواجهة الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيدال يقود التشكيل الأساسي لتشيلي في مواجهة الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رينالدو رويدا المدير الفني لمنتخب تشيلي، عن التشكيلة الأساسية لفريقه والتي ستخوض مباراته أمام منتخب الأرجنتين، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الحصول على المركز الثالث والرابع من بطولة كوبا أمريكا 2019.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-