رياضة | منتخب المغرب يغادر القاهرة على دفعتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب المغرب يغادر القاهرة على دفعتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الفوج الأول من بعثة المنتخب المغربي، القاهرة، بعد وداع بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر ٢٠١٩، أمام المنتخب البنيني.

وخسر منتخب المغرب مباراة دور الستة عشر من "الكان"، أمام المنتخب البنيني بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف.