رياضة | الشباب يخطط للإطاحة بمدافعه جامان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب يخطط للإطاحة بمدافعه جامان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تخطيط إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي للإطاحة بمدافعه الروماني فاليريكا جامان.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الشباب تسعى للتسويق إلى مدافعها الروماني لبيعه، على الرغم من تجديد تعاقدها معه حتى يونيو 2020.

وتسعى إدارة الشباب للتعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى يرضي طموحات الجماهير، لعدم تكرار النتائج السلبية في الموسم الماضي، بعدما احتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ليفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم القادم.