رياضة | مفاجأة في تشكيلة الأرجنتين أمام تشيلي.. رابط مشاهدة مباراة الأرجنتين اليوم

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أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين التشكيلة الأساسية للتانجو لمواجهة منتخب تشيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا. وشهدت التشكيلة مفاجآة بتواجد باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس بجانب ميسي في الخط الهجومي وجاءت التشكيلة كالتالي: حارس المرمى: فرانكو أرماني. Advertisements خط الدفاع: خوان فويث ، جيرمان بيزيلا ، نيكولاس أوتاميندي ، نيكولاس تاجليافيكو. خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو ، ليناردو باريديس ، رودريجو دي بول. خط الهجوم: ليونيل ميسي ، باولو ديبالا ، سيرجيو أجويرو.

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