اونلاين | كورة بلس elfarana مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر egypt vs south africa يلا شوت BEIN SPORT المجانية PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة بلس elfarana مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر egypt vs south africa يلا شوت BEIN SPORT المجانية PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية اليوم إلى مصر لمتابعة مواجهة الفراعنة مع منتخب جنوب أفريقيا الذي يستضيفه استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءًً في دور الستة عشر من بطولة أمم أفريقيا والتي سيديرها الحكم الجابوني إريك أوتوجو كاستان. واجه منتخبنا الوطني نظيره الجنوب الأفريقي ٤ مرات، فازت منتخبنا في مبارتين وفزت جنوب أفريقيا في مباراة وتعادلا في مباراة.

- تشكيل منتخب مصر المتوقع :محمد الشناوي وأحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف ومحمد النني وطارق حامد وعبدالله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه ومروان محسن ومحمد صلاح.

- القنوات الناقلة للمباراة :

Advertisements

ستنقل المباراة مجانا على قناة Time Sport HD وسيعلق على المباراة فهد العتيبي بالإضافة قناة بي اوت كيو الرياضية المجانية مباراة مصر اليوم عبر شاشتها وستنقل مجموعة قنوات ارينا سبورت مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر من خلال قناتها الثانية Arena Sport 2 مباشر ، كما ستنقل قنوات beIN SPORTS على قنواتها ‏beIN SPORTS MAX 1 HD Arabia و beIN SPORTS MAX 2 HD AR وسيعلق عليها علي محمد علي.

- البث المباشر للمباراة :

كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر على يلا شوت جول live كاس الأمم الأفريقية ماتش منتخب Egypt اليوم ضد جنوب أفريقيا بدون تقطيع محمد صلاح أساسي max كورة أون لاين