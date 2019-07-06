اونلاين | بث مباشر مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم في كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 متاحة في المفتوح beIN SPORTS يلا مصرEGYPT بلس

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر اليوم السبت ، على استاد القاهرة الدولي ضمن مبارايات دور ال 16 لبطولة كأس الامم الافريقية، وتسعى كتيبة الفراعنة للفوز اليوم ومواصلة المشوار لتحقيق البطولة المقامة على الاراضي المصرية، مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر كورة لايف، ومن المنتظر ان يواجه الفائز من مباراة اليوم الفائز من مباراة نيجيريا والكاميرون.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة والمعلقين:

تقام مباراة مصر وجنوب إفريقيا في التاسعة مساءا بتوقيت مصر اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 ، وتذاع المباراة على قناتي بي ان سبورت الرياضية ماكس وتايم سبورت بنقل اللقاء ويقوم بالتعليق على المباراة علي محمد علي مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا كورة أون لاين.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب افريقيا:-

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

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وفي الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي.

وفي الوسط : محمد النني - طارق حامد - محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح

وفي الهجوم: مروان محسن.

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