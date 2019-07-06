اونلاين | أونلاين Now: مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر yalla bein كورة ستار egypt live توتال مصر beIN SPORTS مجانا

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مشاهدة مباراة منتخب مصر ونظيره الجنوب أفريقي بث مباشر، اليوم ضمن مبارايات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا والمقامة بمصر في الفترة من 21 يونيه وحتى يوم 19 يوليو، رابط مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر كورة اون لاين، ويسعى المنتخب المصري لتخطي عقبة جنوب افريقيا والصعود لدور الثمانية ومواصلة المشوار نحو اللقب الغائب عنه منذ 2010 .

موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا والقنوات الناقلة لها:

تقام مباراة منتخب مصر مع جنوب أفريقيا اليوم السبت في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت أبو ظبي، مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا بث مباشر kora star كورة ستار، وتذاع المباراة على شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية الناقل الحصري للبطولة، بالاضافة الى قناة تايم سبورت الفضائية .

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر كورة لايف :

تشكيلة منتخب مصر المتوقعة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد

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خط الهجوم: محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه، مروان محسن.

تشكيلة منتخب جنوب أفريقيا المتوقعة:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: سفيسو هلانتى، بولي مخوانزي، ثولاني هلاتشوايو، تاماساكنا مخيزى

خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو، دين فورمان، ليبوهانج مابوى

خط الهجوم: ثيمبا زوانى، بيرسي تاو، ليو موثيبا

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