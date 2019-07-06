اونلاين | kora live ماتش مصر وجنوب افريقيا بث مباشر الأسطورة لايف رابط يوتيوب ماتش مصر الآن | كورة مصر وجنوب افريقيا yalla PLUS

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كورة ستار مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر، في نهائي مبكر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين منتخبا مصر وجنوب إفريقيا يسعى المنتخبين لبلوغ دور الـ16 والتأهل للدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2019 في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر اليوم.

موعد مباراة مصر أمام جنوب إفريقيا والقنوات الناقلة:

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا، وسوف تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين المنتخب المصري ومنتخب جنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تونس، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي الساعة الحادية عشر مساءًا .

تشكيل منتخب مصر وجنوب إفريقيا المتوقع:

استقر المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

وفي الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي.

وفي الوسط : محمد النني - طارق حامد - محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح

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وفي الهجوم: مروان محسن.

على الجانب الأخر سيلعب الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لجنوب إفريقيا بالتشكيل الآتي:

دارين كيت في حراسة المرمى.

وفي الدفاع: سيفيسو هلانتي - بوهلي مخوانازي - ثولاني هلاتشوايا - ثامسانكا مكيزي.

وفي الوسط: كاموهيلو موكوتجو - بونجاني زونجو - هلومفو كيكانا - ثولاني سيريرو.

وفي الهجوم: ليبو موثيبا - بيرسي تاو.

مشوار الفراعنة في الكان الإفريقي:

تأهل الفراعنة رسميًا إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد التغلب على منتخب أوغندا بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ونجح المنتخب المصري في تحقيق رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة بالبطولة القارية، بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.