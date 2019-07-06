اونلاين | Goal تايم: مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر kora LIVE يلا شوت الشوط الاول مباراة مصر بين سبورت المفتوحة

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر اليوم السبت ، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب جنوب إفريقيا في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية في لقاء قوي ومثير يقام على أرضية استاد القاهرة في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة والمعلقين:

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر yalla shoot، حيث تقام مباراة مصر وجنوب إفريقيا في التاسعة مساءا بتوقيت مصر اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 في مواجهة نارية تعيد إلى الأذهان نهائي 1998 ببوركينا فاسو والذي انتهى لصالح منتخب مصر بهدفين دون رد وستقوم قناتي بي ان سبورت الرياضية ماكس وتايم سبورت بنقل اللقاء ويقوم بالتعليق على المباراة علي محمد علي مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا كورة أون لاين.

تشكيل منتخب مصر وجنوب إفريقيا المتوقع:

استقر المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

وفي الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي.

وفي الوسط : محمد النني - طارق حامد - محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح

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وفي الهجوم: مروان محسن.

على الجانب الأخر سيلعب الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لجنوب إفريقيا بالتشكيل الآتي:

دارين كيت في حراسة المرمى.

وفي الدفاع: سيفيسو هلانتي - بوهلي مخوانازي - ثولاني هلاتشوايا - ثامسانكا مكيزي.

وفي الوسط: كاموهيلو موكوتجو - بونجاني زونجو - هلومفو كيكانا - ثولاني سيريرو.

وفي الهجوم: ليبو موثيبا - بيرسي تاو.

مشوار الفريقين في كأس الأمم الإفريقية 2019:

نجح الفراعنة في التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل، على الجانب الأخر خسر منتخب جنوب إفريقيا أولى لقاءاته في دور المجموعات بهدفٍ نظيف من منتخب ساحل العاجل، لكنه استفاق ونجح فى تحقيق الفوز على منتخب ناميبيا فى الجولة الثانية من دور المجموعات، ثم تلقي الهزيمة امام المنتخب المغربي بهدف دون رد، ليتأهل منتخب البافانا بافنا لدور الـ16 بكأس الأمم بين أفضل الثوالث مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا كورة لايف.