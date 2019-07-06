اونلاين | GOAL ماتش: مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر yalla bein كورة ستار kora match جوول يوتيوب رابط مصر مباشر

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مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم السبت 6-7-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يصطدم المنتحب المصري بنظيره منتخب جنوب أفريقيا، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام فعالياتها في مصر خلال الفترة الممتدة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

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تأهل المنتخب المصري إلى الدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على أوغندا بهدفين دون رد، ونجح الفراعنة تأهل متصدرًا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب المصري في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل، وعلى الجهة لأخرى، كانت بداية منتخب جنوب إفريقيا في كأس أمم أفريقيا متواضعة جدًا، حيث خسروا بهدفٍ نظيف من منتخب كوت ديفوار، لكنه حقق الفوز على منتخب ناميبيا، ثم تلقي الهزيمة امام المنتخب المغربي بهدف دون رد، ليتأهل منتخب البافانا بافانا لدور الـ16 بكأس الأمم بين أفضل الثوالث.

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. وسوف تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين المنتخب المصري ومنتخب جنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تونس، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان

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وتذاع أحداث مباراة مصر وجنوب أفريقيا من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان beIN SPORTS Max HD 1 ، حيث تعتبر قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الرسمي لـ "كان 2019" كما ستذاع أحداث المباراة من خلال البث الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية time sport .

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يتوقع الكثيرون أن يبدأ المنتخب المصري بقيادة مدربه المكسيكي خافيير أجيري مواجهة جنوب أفريقيا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي، خط الوطس الدفاعي: محمد النني - طارق حامد، خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح، الهجوم الصريح: مروان محسن.