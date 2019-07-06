اونلاين | جول MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر كورة أون لاين منقولة عبر القناة المفتوحة beIN SPORTS

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مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم السبت 6-7-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث يحتضن استاد القاهرة الدولي أبوابه مباراة من العيار الثقيل، بين المنتحب المصري ونظيره الجنوب الإفريقي، مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام فعالياتها في مصر.

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خطف المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى الدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019 بعد الفوز على أوغندا بهدفين دون رد، كما نجح الفراعنة في تحقيق رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركاتهم بالبطولة القارية العريقة، بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب المصري في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

وعلى الجهة لأخرى، كانت بداية منتخب جنوب إفريقيا في كأس أمم أفريقيا متواضعة جدًا، حيث خسروا بهدفٍ نظيف من منتخب كوت ديفوار، لكنه حقق الفوز على منتخب ناميبيا، ثم تلقي الهزيمة امام المنتخب المغربي بهدف دون رد، ليتأهل منتخب البافانا بافانا لدور الـ16 بكأس الأمم بين أفضل الثوالث.

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ويتولى الحكم إريك أوتوجو مهمة إدارة مباراة مصر وجنوب أفريقيا تحكيميًا، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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ومن المقرر أن تذاع أحداث مباراة مصر وجنوب أفريقيا من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان beIN SPORTS Max HD 1 ، كما ستذاع المباراة من خلال البث الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية time sport .

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وسيبدأ المنتخب المصري مواجهة جنوب أفريقيا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي، خط الوطس الدفاعي: محمد النني - طارق حامد، خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح، الهجوم الصريح: مروان محسن.

بينما سيبدأ منتخب البافانا بافانا مواجهة منتخب مصر بتشكيل مكون من الأسماء الآتية: حراسة المرمى: دارين كيت، خط الدفاع: سيفيسو هلانتي - بوهلي مخوانازي - ثولاني هلاتشوايا - ثامسانكا مكيزي، خط الوسط الدفاعي والهجومي: كاموهيلو موكوتجو - بونجاني زونجو - هلومفو كيكانا - ثولاني سيريرو، الهجوم الصريح: ليبو موثيبا - بيرسي تاو.