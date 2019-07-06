اونلاين | كورة لايف BEIN FREE يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر live7HD رابط مباراة مصر جودة مُتعددة COOL SALAH

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تشكيل منتخب جنوب إفريقيا اليوم في مواجهة مصر:

في حراسة المرمى: ويليامز

الدفاع: مخيزي – هالانتي – مخاوانزي – هالاتشاوايو .

الوسط: مكوتجو – ثيمبا زواني – زونجو .

الهجوم: ليبو موتيبا – سيريرو – بيرسي تاو

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم في كان 2019:

كورة اون مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا تلتقون مع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الدوحة الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية يلا شوت yalla shoot التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت سلطنة عمان الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس الساعة العاشرة مساء بتوقيت جزر القمر الساعة التاسعة مساء بتوقيت الاردن الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب يلا شوت بلس مباراة مصر اليوم يلا شوت الجديد.

تشكيلة منتخب مصر اليوم في لقاء جنوب افريقيا :

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي

خط الوسط: محمد النني - طارق حامد

خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح

الهجوم: مروان محسن

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا بدون تقطيع اليوم في بطولة أمم إفريقيا:

تنطلق مباراة مصر اليوم بث مباشر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة يلا شوت وذلك ستكون متاحة من خلال قنوات Bein عبر القناتين بي ان سبورت ماكس 1 وقناة بي ان سبورت ماكس 2 يلا شوت حصري وذلك بتعليق علي محمد علي.

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