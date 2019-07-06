اونلاين | مشاهدة مباراة الارجنتين وتشيلي بث مباشر Argentina vs Chile يلا شوت bein sport المفتوحة كورة لايف copa 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الارجنتين وتشيلي بث مباشر Argentina vs Chile يلا شوت bein sport المفتوحة كورة لايف copa 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الارجنتين تشيلي بث مباشر اليوم السبت 6 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الحصول على المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا 2019، وخسرت الارجنتين من البرازيل في دور نصف النهائي بهدفين دون رد بينما خسرت تشيلي في نفس الدور من منتخب بيرو بثلاثية نظيفة ليتقابل الفريقان لتحديد اصحاب المراكز الثالث والرابع للبطولة.

موعد مباراة الارجنتين وتشيلي والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الارجنتين وتشيلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع جميع مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019 وتذاع على قناة بين سبورت ماكس 3 و 4 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات، كورة اتش دي KORAHD.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين في مواجهة منتخب تشيلي :-

حراسة المرمى: أرماني.

خط الدفاع : فويث – بيتزيلا – نيكولاس أوتاميندي – تاليافيجو.

خط الوسط: باريديس – أكونيا – دي باول.

Advertisements

خط الهجوم : ميسي – لاوتارو مارتينيز – أجويرو.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب تشيلي ::

حراسة المرمى: جابرييل أرياس.

خط الدفاع: ماوريسيو إيسلا - جاري ميديل - جييرمو ماريبان - بوسيجور.

خط الوسط: إريك بولجار - تشارلز أرانجيِز - أرتورو فيدال.

خط الهجوم: فونزاليدا - أليكسيس سانشيز - إدواردو فارجاس.

مشاهدة مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب تشيلي، بث مباشر كورة لايف، بث مباشر مباراة منتخب الأرجنتين ومنتخب تشيليبين جودة عالية hd ، ويسعى منتخب الأرجنتين لفك عقدة تشيلي في السنوات الأخيرة، كول كورة COOL KORA منتخب الأرجنتين ضد منتخب تشيلي، كورة جول KOOORA GOAL مباراة منتخب الأرجنتين مع منتخب تشيلي يلا لايف YALLA LIVE، وستكون هذة المواجهة قوية للغاية كورة توداي KORA2DAYK كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر Kora Live.