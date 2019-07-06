اونلاين | رابط مباراة مصر YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شوت الجديد (هدف sALAh) ماتش مصر جودة مُختلفة

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مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة مصر وجنوب إفريقيا تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية الى استاد القاهرة في الساعة التاسعة مساء اليوم حيث المباراة المرتقبة والمصيرية بين منتخب مصر وجنوب إفريقيا في الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرض مصر مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة مصر وجنوب إفريقيا على موقع الخليج 365 الرياضي.

مشاهدة بث مباشر YALLA SHOOT مباراة مصر وجنوب إفريقيا

ويبحث منتخب مصر عن الفوز على جنوب إفريقيا والفوز بلقب أمم إفريقيا الغائب منذ عام 2010 ولا يقف تاريخ مباريات مصر وجنوب إفريقيا في صالح مصر حيث لعب الفريقان 11 مباراة فاز الفراعنة في 4 مباريات فقط وخسر 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وهو ما يعني أن التاريخ لا ينصف أصحاب الأرض والجمهور.

واستقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا في دور ال16 من أمم إفريقيا مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة مصر وجنوب إفريقيا BEIN SPORT.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد.

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خط الهجوم: محمود حسن "ريزيجيه – مروان محسن – محمد صلاح.

تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع أمام منتخب مصر

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: مكوانازى – هالاتشاوايو – هلانتي - تاماسانكا مخيزى

خط الوسط : موكوتيو - - زونجو - سيريرو

خط الهجوم : ليبو موتيبا - ثيمبا زواني - بيرسي تاو

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE

تنطلق مباراة مصر وجنوب إفريقيا فى التاسعة مساء اليوم على ملعب القاهرة وتنقل عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت ويديرها الحكم إريك أوتوجو كاستان.