اونلاين | رابط KOOORA: بث مباشر مباراة مصر وجنوب إفريقيا يلا شوت PLUS مباراة egypt vs south africa مجانا على BEIN SPORTS مفتوحة

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كورة ستار KORA STAR مباراة منتخب مصر بقيادة مدربه خافيير أجييري مع منافسه منتخب جنوب أفريقيا اليوم السبت 6 يوليو على ستاد القاهرة الدولي في الساعة التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في اطار منافسات الدور الثمن نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD.

بين ماتش BEIN MATCH ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010، كول كورة COOL KORA وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة كورة جول KOOORA GOAL، مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا يلا لايف YALLA LIVE تابع المباراة كاملة بدون تقطيع كورة توداي KORA2DAY.

كورة اتش دي KORAHD وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS، ويسعى الفراعنة لتحقيق الانتصار والتأهل لدور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقيةكل حصري kol7sry.

يلا شوت | بث مباشر | yalla shoot، ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب جنوب أفريقيا في مواجهة منتخب مصر Kora live :-

حراسة المرمي: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: سيفسو هلانتي، بولي مخوانزي، ثولاني هلاتشوايو، تاماسكانا مخيزي.

خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو، ليبوهانج مابوي، دين فورمان.

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خط الهجوم:ثيمبا زواني، ليبو مطيبه، بيرسي تاو.

كورة لايف Kora live بينما يأتي التشكيل المتوقع للفراعنة أمام منتخب جنوب أفريقيا :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد المحمدي - محمود علاء - احمد حجازي - أيمن أشرف.

خط الوسط : محمد النني - طارق حامد - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.

خط الهجوم : مروان محسن.

كورة اون لاين Kora Online TV بث مباشر وتأهل منتخب مصر كمتصدر للمجموعة الأولى، وذلك بعد تحقيق الفوز في جميع المباريات على منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا بثنائية نظيفة، وعلى منتخب زيمبابوي بهدف نظيف، كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر Kora Live بينما صعد منتخب جنوب أفريقيا كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وحيدة على حساب منتخب نامبيا، والهزيمة أمام منتخبي كوت ديفوار والمغرب يلا شوت بدون تقطيع.