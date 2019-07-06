اونلاين | شاهد الآن Egipto مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر africano (تغطية مباشرة) جودة عالية يلا شوت مصر (YALLA EGYPT)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد الآن Egipto مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر africano (تغطية مباشرة) جودة عالية يلا شوت مصر (YALLA EGYPT) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت بلس ماتش مصر ضد جنوب افريقيا اليوم YALLA SHOOT PIUS مواجهة منتخب مصر بقيادة مدربه خافيير أجييري منافسه منتخب جنوب أفريقيا اليوم السبت 6 يوليو على ستاد القاهرة الدولي، كل حصري kol7sry في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في اطار منافسات الدور الثمن نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019،بي إن سبورتس beIN SPORTS.

كورة اون لاين Kora Online TV بث مباشر وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر، ومنتخب جنوب أفريقيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يلا كورة YAlA kora وستذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات، كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر Kora Live.

كورة ستار KORA STAR وتأهل منتخب مصر كمتصدر للمجموعة الأولى، وذلك بعد تحقيق الفوز في جميع المباريات على منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا بثنائية نظيفة، وعلى منتخب زيمبابوي بهدف نظيف، بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD بينما صعد منتخب جنوب أفريقيا كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وحيدة على حساب منتخب نامبيا، والهزيمة أمام منتخبي كوت ديفوار والمغرب بين ماتش BEIN MATCH.

كورة لايف ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب جنوب أفريقيا في مواجهة منتخب مصر Kora live :-

حراسة المرمي: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: سيفسو هلانتي، بولي مخوانزي، ثولاني هلاتشوايو، تاماسكانا مخيزي.

خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو، ليبوهانج مابوي، دين فورمان.

Advertisements

خط الهجوم:ثيمبا زواني، ليبو مطيبه، بيرسي تاو.

بينما يأتي التشكيل المتوقع للفراعنة أمام منتخب جنوب أفريقيا :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد المحمدي - محمود علاء - احمد حجازي - أيمن أشرف.

خط الوسط : محمد النني - طارق حامد - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.

خط الهجوم : مروان محسن.

بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD لمباراة منتخب مصر ضد منتخب جنوب أفريقيا، بين ماتش BEIN MATCH مواجهة منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا، كول كورة COOL KORA مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا، كورة جول KOOORA ويسعى الفراعنة للتاهل لدور الربع نهائي من كأس الأمم الأفريقية، YALLA LIVE تابع المباراة كاملة بين منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا بدون تقطيع عبر اليوتيوب KORA2DAY.