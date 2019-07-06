اونلاين | كول Argentina كورة ستار مشاهدة مباراة الارجنتين full hd جووول messi بث مباشر الارجنتين وتشيلي اليوم 6-7-2019

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مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي، اليوم السبت 6-7-2019 ، بث مباشر بجودة عالية عبر رابط كورة ستار kora star ، حيث تدور رحى مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب الأرجنتنيني ونظيره منتخب تشيلي، على ملعب كورينثيانز أرينا، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019.

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ويستضيف ملعب أرينا كورينثيانز مباراة الأرجنتين وتشيلي، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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سوف تنقل أحداث المباراة النارية بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره منتخب تشيلي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس bein sports القطرية بوصفها الناقل الرسمي لبطولة كوبا أمريكا 2019 في الوطن العربي والشرق الأوسط، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي ثري beIN SPORTS Max HD 3 .

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من المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب راقصي التانجو مواجهة تشيلي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: فرانكو أرماني، خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - جيرمان بيزيلا - خوان فويث، خط الوسط ماركوس أكونيا - لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - رودريجو دي باول، خط الهجوم: سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي.

وعلى الجهة الأخرى، يتوقع أن يبدأ الكولومبي رينالدو رويدا، المدير الفني للمنتخب التشيلي مواجهة الأرجنتين بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أرياس، خط الدفاع: بيسيجور - جاري ميديل - ماريبان - ايسلا، خط الوسط: أرانجويز - بولجار - أرتورو فيدال، خط الهجوم: سانشيز - إدواردو فارجاس - خوسيه بيدرو.

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