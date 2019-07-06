اونلاين | يلا Argentina كورة ستار مشاهدة مباراة الارجنتين وتشيلي بث مباشر اليوم السبت 6-7-2019 copa amrecia

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مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي، اليوم السبت 6-7-2019 ، بث مباشر بجودة عالية عبر رابط كورة ستار kor star ، حيث يحتضن استاد أرينا كورينثيانز مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب الأرجنتنيني ونظيره منتخب تشيلي، وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيف أحداثها دولة البرازيل.

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ودع المنتخب الأرجنتيني بطولة كوبا أمريكا من الدور نصف النهائي بعدما الخسارة أمام المنتخب البرازيلي بهدفين نظيفين، أما عن مشوار راقصي التانجو في البطولة بداية من دور المجموعات، فاستطاع رفاق ليونيل ميسي أن يحصدوا أربع نقاط من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد، ثم تعادل أمام باراجواي بهدف لمثله، وفوزعلى حساب منتخب قطر في بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الآخر، فقد نافس منتخب تشيلي في المجموعة الثالثة رفقة ثلاث منتخبات هم، أوروجواي، اليابان، الإكوادور، واستطاع الفريق أن يتأهل كثاني مجموعة، بعد أن حصد ست نقاط جمعهم من خلال الفوز على محاربي الساموراي والإكوادور، وتلقى خسارة أمام منتخب أوروجواي، ثم قابل منتخب كولومبيا في ربع النهائي وحقق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، وفي نصف النهائي إصطدم بمنتخب بيرو لكن تلقى خسارة كبيرة بثلاثية نظيفة.

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وتقام مباراة الأرجنتين على ملعب أرينا كورينثيانز، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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ومن المقررر ان تنقل أحداث المباراة النارية بين الأرجنتين وتشيلي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بوصفها الناقل الرسمي لكوبا أمريكا 2019 في الوطن العربي والشرق الأوسط، وذلك على قناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي ثري beIN SPORTS Max HD 3 .

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من المتوقع أن يبدأ ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني مواجهة تشيلي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: فرانكو أرماني، خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - جيرمان بيزيلا - خوان فويث، خط الوسط ماركوس أكونيا - لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - رودريجو دي باول، خط الهجوم: سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي.

وعلى الجهة الأخرى، يتوقع أن يبدأ رينالدو رويدا، المدير الفني للمنتخب التشيلي مواجهة الأرجنتين بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أرياس، خط الدفاع: بيسيجور - جاري ميديل - ماريبان - ايسلا، خط الوسط: أرانجويز - بولجار - أرتورو فيدال، خط الهجوم: سانشيز - إدواردو فارجاس - خوسيه بيدرو.