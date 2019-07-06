اونلاين | كورة اون لاين TV بث مباشر مباراة الأرجنتين وتشيلي match messi كورة ستار مشاهدة مباراة Argentina اليوم

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كورة اون لاين Kora Online TV بث مباشر لمباراة منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه ليونيل سكالوني ضد نظيره منتخب تشيلي اليوم السبت 6 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الحصول على المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا 2019، بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS وسوف تقام المباراة بين منتخب الأرجنتين، ومنتخب تشيلي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، كورة جول KOOORA GOAL بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع جميع مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019 على قناة بين سبورت ماكس 3 و 4 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات، كورة اتش دي KORAHD.

كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر Kora Live وخسر منتخب الأرجنتين في الدور النصف نهائي أمام منتخب البرازيل بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، بينما انهزم منتخب تشيلي أمام منتخب بيرو بنتيجة 3-0، يلا شوت ستورز، اهم مباريات اليوم جوال ويعد منتخب تشيلي هو حامل النسختين الماضيتين من بطولة كوبا أمريكا، حيث فاز في النهائيين على منتخب الارجنتين عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD.

يلا لايف YALLA LIVE، ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين في مواجهة منتخب تشيلي :-

حراسة المرمى: أرماني.

خط الدفاع : فويث – بيتزيلا – نيكولاس أوتاميندي – تاليافيجو.

خط الوسط: باريديس – أكونيا – دي باول.

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خط الهجوم : ميسي – لاوتارو مارتينيز – أجويرو.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب تشيلي ::

حراسة المرمى: جابرييل أرياس.

خط الدفاع: ماوريسيو إيسلا - جاري ميديل - جييرمو ماريبان - بوسيجور.

خط الوسط: إريك بولجار - تشارلز أرانجيِز - أرتورو فيدال.

خط الهجوم: فونزاليدا - أليكسيس سانشيز - إدواردو فارجاس.

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