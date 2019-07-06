اونلاين | gool ميسي لايف مشاهدة مباراة الارجنتين وتشيلي بث مباشر رابط مباراة Argentina (جووول messi) كورة أون لاين tv won

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب الأرجنتين امام منتخب تشيلي اليوم السبت 6 /7/2019، ضمن منافسات كوبا امريكا وتحديد المركز الثالث والرابع عبر يلا شوت حصري الجديد حيث خسر المنتخب الارجنتيني من نظيره البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ احرزها المهاجم جبريال خيسوس والمهاجم فرمنيو وصعد منتخب البرازيل الى النهائي ليلاقي منتخب بيرو الذي فاز على منتخب تشيلي بنتيخة ثلاثة اهداف مقابل لاشئ yalla shoot وخرج كلا من منتخبي الارجنتين والتشيلي لتكون مواجهة تحديد الرمكزين الثالث والرابع في بطولة كوبا امريكا 2019 المقامة في البرازيل وتنقل عبر موقع كورة اون لاين kora online.

موعد والقنوات الناقلة مباراة الارجنتين وتشيلي في كوبا امريكا 2019

وستلعب مباراة المنتخب الارجنتيني امام المنتخيب التشيلي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت تونس والمغرب وتذاع جميع مباريات كوبا أمريكا cupa 2019 على قناة بين سبورت ماكس 3 و 4 HD بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي وعبر موقع يلا شوت الجديد حصري.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين امام تشيلي

في حراسة المرمى: أرماني.

في خط الدفاع : فويث – بيتزيلا – نيكولاس أوتاميندي – تاليافيجو.

في خط الوسط: باريديس – أكونيا – دي باول.

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في خط الهجوم : ميسي – لاوتارو مارتينيز – أجويرو.

التشكيل المتوقع لمنتخب تشيلي امام الارجنتين

في حراسة المرمى: جابرييل أرياس.

في خط الدفاع: ماوريسيو إيسلا - جاري ميديل - جييرمو ماريبان - بوسيجور.

في خط الوسط: إريك بولجار - تشارلز أرانجيِز - أرتورو فيدال.

في خط الهجوم: فونزاليدا - أليكسيس سانشيز - إدواردو فارجاس.

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