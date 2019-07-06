اونلاين | رابط BEIN EGYPT: بث مباشر مباراة مصر وجنوب إفريقيا Yalla ShooT| مشاهدة مباراة مصر اليوم KORA LIVE| جوول صلاح (SALAH10)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط BEIN EGYPT: بث مباشر مباراة مصر وجنوب إفريقيا Yalla ShooT| مشاهدة مباراة مصر اليوم KORA LIVE| جوول صلاح (SALAH10) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا egypt ضمن منافسات دور الستة عشر في كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر متابعة البطولة عبر كورة لايف kora liveحيث يستضيف المنتخب المصري نظيره المنتخب الجنوب افريقي على ملعب استاد القاهرة الدولي اليوم السبت 6/7/2019.

حيث صعد منتخب الفراعنة الى دور الستة عشر بعد اعتلاء المجموعة الاولى برصيد تسعة نقاط من خلال الفوز في ثلاث مباريات كورة اون لاين وفاز في اول مباراة على المنتخب الزيمبابوي وبنتيجة هدف مقابل لاشئ وعلى المنتخب الكونغولي في المباراة الثانية بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشئ وعلى المنتخب الاوغندي في المباراة الثالثة بنتيجة هدفين مقابل لاشئ yalla shoot .

موعد مباراة مصر امام جنوب افريقيا

تلعب مباراة منتخب مصر امام منتخب جنوب افريقيا egypt على ملبع ستاد القاهرة الدولي وستقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة بتوقيت تونس والمغرب kora online كورة اون لاين وتذاع عبر قنوات بي ان سبورتس على بي ان سبورت 1 و بي ان سبورت ماكس 2 والمعلق علي محمد علي وعبر البث الارضي المصري قناة تايم سبورت يلا كورة.

التكشيل المتوقع لمنتخب مصر امام جنوب افريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي-أحمد حجازي-محمود علاء- أيمن أشرف.

في خط الوسط: طارق حامد- محمد النني-عبدالله السعيد

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في خط الهجوم: محمد صلاح- ومحمود حسن تريزيجيه- مروان محسن.

التشكيل المتوقع لمنتخب جنوب أفريقيا امام مصر

في حراسة المرمى: رونوين ويليامز

في خط الدفاع: سفيسو هلانتى-ولي مخوانزي-ثولاني هلاتشوايو- تاماساكنا مخيزى

في خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو،- دين فورمان- ليبوهانج مابوى

في خط الهجوم: ثيمبا زوانى- بيرسي تاو- ليو موثيبا

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