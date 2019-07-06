شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف المغربية تتحسّر على ضياع الـ كان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحسرت وسائل الإعلام المغربية عقب خسارة منتخب بلادها أمام بنين في دور الـ١٦ بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدف، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابى 1/1 في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب استاد السلام.

وعنونت صحيفة «المنتخب» المغربية عقب انتهاء المباراة تحت عنوان «وتتواصل لعنة الإقصاء..»، بينما أشارت صحيفة «البطولة» المغربية بعد انتهاء المباراة تحت عنوان «فى يومٍ صعب.. (السناجب) تصنع المفاجأة بهزيمة (الأسود) بركلات الحظ».

وحسم التعادل الإيجابى 1-1 مباراة المنتخبين، وقد لعبا شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، ليستمر التعادل بين المنتخبين، وتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية من أجل تحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائى، لتتأهل بنين إلى منافسات دور الـ8.

كان منتخب بنين تقدم أولا عبر اللاعب مواز أديليهو في الدقيقة 53 من خلال عرضية أمام المرمى قابلها مباشرة داخل المرمى في خطأ دفاعى فادح للاعبى المغرب، وجاء هدف التعادل لمنتخب المغرب عبر اللاعب يوسف النصيرى في الدقيقة 76 من خلال انفراد أمام المرمى.

وحصل المنتخب المغربى على ركلة جزاء تسبب فيها أشرف حكيمى بذكاء في الدقيقة 92، وسددها حكيم زياش نجم منتخب المغرب ونادى أياكس الهولندى، ولكن الكرة تصطدم بالقائم الأيسر لحارس بنين، لتستمر النتيجة 1-1 بين المنتخبين قبل اللجوء لأشواط إضافية.

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وأبدى الفرنسى هيرفى رينارد، المدير الفنى لمنتخب المغرب، حزنه على خسارة فريقه أمام بنين في دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا مصر 2019 بركلات الترجيح 4-1.

وقال رينارد: «أتحمل مسؤولية خسارة المباراة أمام بنين وتوديع بطولة الأمم الإفريقية مبكرا».

وتابع المدرب الفرنسى: «فى البداية أوجه التهنئة لبنين لفوزه، سواء الفريق الإدارى أو الفنى والمدرب دوسييه، كنت أعلم أن المباراة صعبة، فبنين تغلبت على الجزائر والكاميرون وغانا، وكنا نعلم أن الأمور صعبة، ولكننا لم نحاول أن نجد حلولا ملائمة».

وشدد رينارد على أن «منتخب بنين لعب وفقا لاستراتيجية جيدة، نحن نجحنا في التعادل وكانت لدينا القدرة على الفوز، ولكن في النهاية لم نستطع أن نربح المباراة».

وواصل المدرب قائلا: «أظن أن هذا هو حال كرة القدم، سأحاول حماية الجميع وحتى اللاعبين، يجب أن نضع في الاعتبار كل ما حدث، علينا أن نتحمل المسؤولية عن كل شىء».

وتابع رينارد: «فيما يتعلق بالمرحلة التالية، الآن سنحمل حقائبنا ونعود إلى المغرب إنه لشىء مؤسف، حين أعود سنتخذ القرارات اللازمة في مثل هذه المواقف».

واختتم رينارد تصريحاته بالقول: «كانت لدينا طموحات وآمال كبيرة، ولكن يجب أن يكون هناك رابح وخاسر».