شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: مصر (0) وجنوب أفريقيا (0).. ثمن نهائي أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره جنوب أفريقيا على استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر حتى 19 يوليو الجاري. تشكيل الفريقين: تشكيل مصر: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع : أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف. خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، محمد صلاح، عبد الله السعيد، محمود حسن «تريزيجيه». Advertisements الهجوم: مروان محسن. تشكيل جنوب أفريقيا: حراسة المرمى: رونوين ويليامز خط الدفاع: ماكهازي، هلانتي، ماخوينزي، هالاتشوايا خط الوسط: ديان فورمان، موكوتجو، زونجو، لورش خط الهجوم: بيرسي تاو، موتثيبا. أبرز أحداث اللقاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشوط الأول: مصر (0) وجنوب أفريقيا (0).. ثمن نهائي أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.