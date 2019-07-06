حقيقة جلسة صلاح وراموس في الغردقة

ترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية، أن محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي زار الإسباني سيرجيو راموس نجم ريال مدريد في الغردقة، على هامش قضاء الأخير إجازة استجمام على الشواطئ المصرية.

وزعم البعض أن صلاح غاب عن مران منتخب مصر يوم الخميس الماضي، ليس بسبب نزلة برد، حسبما أعلن بيان صادر عن اتحاد الكرة، ولكن لأنه توجه للغردقة لعقد جلسة مع راموس.

وأكد كامل أبو علي رئيس النادي المصري الأسبق، ل، أنه يرافق راموس منذ قدومه لمصر، لتسهيل بعض الأمور الخاصة بإجازته.

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وأوضح أنه قضى اليوم السبت مع راموس في جزيرة الجيفتون بالبحر الأحمر، مؤكداً أن أنباء اجتماع اللاعب الإسباني بصلاح "غير منطقية بالمرة ولم تحدث على الإطلاق".

وأضاف: "هل يعقل أن يجتمع صلاح وراموس في الغردقة دون أن يتم التقاط أي صور لهما؟".

وكان صلاح غادر لقاء ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017، مصابا، بعد التحام مع راموس، وهو ما فجر انتقادات مصرية واسعة ضد نجم إسبانيا.