شكرا لقرائتكم الفيحاء يضم بندر ناصر من الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقدت إدارة الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي يوم السبت مع الظهير الأيسر بندر ناصر لاعب نادي الباطن بعقد يمتد حتى صيف 2022، وذلك بعد ساعات من توقيعها مع متوسط الميدان البرازيلي رافائيل أسيس.
وبدأ ناصر (28 عاماً) مشواره مع فئات الباطن السنية قبل أن ينضم إلى الفريق الأول خلال تواجد الفريق في دوري الدرجة الأولى، وكان ضمن العناصر التي صعدت بالباطن إلى دوري المحترفين موسم 2016-2017.
وخاض ناصر مع الباطن 75 مباراة مع الفريق الشمالي في دوري المحترفين، صنع خلالها هدفين.
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