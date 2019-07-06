اخبار الرياضه

الفيحاء يضم بندر ناصر من الباطن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الفيحاء يضم بندر ناصر من الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقدت إدارة الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي يوم السبت مع الظهير الأيسر بندر ناصر لاعب نادي الباطن بعقد يمتد حتى صيف 2022، وذلك بعد ساعات من توقيعها مع متوسط الميدان البرازيلي رافائيل أسيس.

وبدأ ناصر (28 عاماً) مشواره مع فئات الباطن السنية قبل أن ينضم إلى الفريق الأول خلال تواجد الفريق في دوري الدرجة الأولى، وكان ضمن العناصر التي صعدت بالباطن إلى دوري المحترفين موسم 2016-2017.

وخاض ناصر مع الباطن 75 مباراة مع الفريق الشمالي في دوري المحترفين، صنع خلالها هدفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيحاء يضم بندر ناصر من الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا