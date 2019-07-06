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موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا دور ال 16 كاس امم افريقيا 2019 والقنوات الناقلة للمباراة وتشكيل منتخب...

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مباراة مصر  وجنوب افريقيا في دوري ال 16 مباراة بطولة افريقيا 2019 المقامة في القاهرة هذا العام وبالتحديد في استاد القاهرة ، وسط الكثير من الاجراءات الأمنية المشددة لمرور المباريات بشكل حضاري ، كما حدث في المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي والتي انتهت بفوز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف نظيف واستطاعت مصر من بعدها الفوز في المباريات التالية للصعود والتأهل لدور ال 16 في امم افريقيا لتقابل الآن جنوب افريقيا في مواجهة شرسة للغاية، ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة أحداث المباراة والقنوات الناقلة اليوم بالطبع مع كافة التفاصيل الخاصة بتشكيل الفريقين والاستوديوالتحليلي لمباراة مصر وجنوب افريقيا فتابعونا.

مباريات مصر في دور ال 16

موعد مباراة مصر  وجنوب افريقيا امم افريقيا 2019

يتم بث مباراة مصر وجنوب افريقيا  مباشرة يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر ويتم اقامة المباراة في استاد القاهرة ونتابع معكم اخبار المباراة لحظة بلحظة من خلال موقعنا عرب نيوز.

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موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب افريقيا دور ال 16 امم افريقيا 2019

يتم بث مباراة مصر وجنوب افريقيا مباشرة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت وبالتحديد bein sport hd1  ايضا يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال قناة تايم سبورتس التي يمكنكم مشاهدتها من خلال قنوات التلفاز الأرضي أيضا يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا من خلال قناة بي اوت كيو الرياضية المجانية وأيضا من خلال قناة الكأس الرياضية

موعد مباريات مصر في كاس الامم الافريقية 2019

نقدم لكم أيضا بالتفصيل موعد مباريات مصر في كاس الامم الافريقية 2019 وبالتحديد مباريات دور ال 16 التي ستبدأ يوم الجمعة والسبت ويمكنكم الآن معرفة المواعيد والمباريات بالتفصيل .

مواعيد مباريات مصر في دور ال 16
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