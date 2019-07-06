النسور وعودة في اللقاء: الآن نتيجة مباراة نيجيريا والكاميرون في دور الستة عشر وايجالو يتألق

يلتقي اليوم المنتخب الكاميروني مع نظيره النيجيري في صراع خاص ومميز على ملعب الاسكندرية من أجل خطف بطاقة تأهل غالية للدور ربع النهائي وهو ما يطمح إليه المنتخبان، وحول قوة اللقاء فيتحدث البعض أن المستوى الذي ظهر به النسور النيجيرية في لقائهم الأخير يُرجح كفة الأسود غير المروضة لحسم اللقاء لصالحهم.

مباراة نيجيريا والكاميرون

وستكون المباراة منقولة عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت في تمام السادسة من اليوم السبت السادس من شهر يوليو وأيضا على قناتي beIN MAX الأولى والثانية بتعليق من رؤوف خليف، ونجح المنتخب الكاميروني في التأهل لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط تحصل عليها من فوز وتعادلين.

نيجيريا والكاميرون

وتحدث جون أوبي ميكيل قائد المنتخب النيجيري عن اللقاء مع المنتخب الكاميروني مؤكدا حزنه على عدم تمكنه من التواجد في هذا اللقاء الذي يغيب عن قائمته بسبب الاصابة التي لحقت به في العضلة الأمامية وأكد أيضا أن برغم قوة البطولة وجميع الفرق المشاركين فيها إلا أن منتخبه قادر على تجاوز الكاميرون والوصول لدور الثمانية الكبار.

نتيجة مباراة نيجيريا والكاميرون

وأكد أندري أونانا حارس المنتخب الكاميروني أن منتخب نيجيريا بحالة فنية جيدة وهو ما يزيد اللقاء صعوبة لكنهم عازمون على تحقيق الفوز وتخطي عقبة النسور من أجل مواصلة مشوارهم في الاحتفاظ باللقب

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نقدم لكم تشكيل المنتخب النيجيري الذي سيخوض لقاء اليوم: دانييل أكبيي، أولا آينا، ويليام إكونج، شيدوزي أوازيم، كينيث أوميريو، ويلفريد نديدي، بيتر إتيبو، أحمد موسى، أوديون إيجالو، أليكس إيوبي، موسيس سيمون

وصول اللاعبين منذ عدة دقائق لملعب الأسكندرية ونزولهم من الحافلة، التوجه لغرف الملابس الخاصة والتي يعقبها نزولهم لأرض الاستاد للقيام بالاحماء

نهاية عمليات الاحماء التي خاضها اللاعبين لمدة أكثر من 20 دقيقة على أرض الملعب وسط أصوات الفوفوزيلا وهتافات الجمهور المتواجد بأعداد قليلة، اللاعبون باتجاه غرف الملابس