Goal مباشر مباراة مصر وجنوب افريقيا يلاشوت bein max بث مباشر مباراة مصر وجنوب افريقيا دور ال 16 كأس...

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مباشر مباراة مصر وجنوب افريقيا دور ال 16

تقام مباراة مصر وجنوب افريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ويتم بث المباراة مباشرة من خلال العديد من القنوات منها قناة time sport الرياضية وقناة bein sport أيضا يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا من خلال القناة الرياضية المفتوحة beoutq .

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