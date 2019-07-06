now: مباراة الارجنتين وتشيلي بث مباشر yalla shoot مشاهدة الارجنتين كورة ستار ماتش ناري

الارجنتين وتشيلي بث مباشر كورة ستار مباراة الارجنتين اليوم بث مباشر كورة لايف موقع كورة ستار بدون تقطيع جودة عالية مباراة الارجنتين وتشيلي مباشر اون لاين يوتيوب ماتش اميسي اليوم يلا شوت الجديد، حيث يخوض ميسي المباراة الأخيرة له في بطولة كوبا أمريكا 2019 لتحديد المركز الثالث والرابع في البطولة، على أن ينقل اللقاء في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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بث مباشر مباراة الارجنتين وتشيلي، حيث يسعى منتخب الأرجنتينإلى تحسين صورته أمام جمهوره ومنافسيه بعد هزيمته في المباراة الماضية أمام منتخب البرازيل بهدفين دون رد، فضلاً عن ضعف الأداء الخاص بالمنتخب، وبعد اعتراض ميسي على الحكم في المباراة نصف النهائي الماضية، من المقرر أن يُدير اللقاء الحكم الأوروجواني ماريو دياز وفقا لما أصدرته اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

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يلا شوت حصري مشاهدة الأرجنتين وتشيلي بث مباشر، فيما تأهل المنتخب التشيلي إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على كولومبيا بركلات الجزاء الترجيحية، وقد حصد هذا المنتخب ست نقاط في دور المجموعات، على أن ينقل اللقاء على قناة بين سبورت ماكس الثالثة والرابعة بتعليق محمد بركات.

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وعن التشكيل الرسمي لمنتخب الأرجنتين في مباراة اليوم بث مباشر يلا شووت، المرمى: أرماني، والدفاع: فويث – بيتزيلا – نيكولاس أوتاميندي – تاليافيجو، والوسط: باريديس – أكونيا – دي باول، والهجوم: ميسي – لاوتارو مارتينيز – أجوير.