الان تتابع نيجيريا تتأهل إلى ربع نهائي “الأمم الإفريقية” بعد فوز مثير على الكاميرون حامل اللقب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 36 دقيقة - 8:57 م, 6 يوليو 2019 م التعليقات: 0 تأهل المنتخب النيجيري إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على منتخب الكاميرون حامل اللقب 3 – 2.

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