شكرا لقرائتكم خبر عن هل ترك محمد صلاح معسكر المنتخب للقاء راموس في الغردقة؟ كامل أبوعلى يجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى كامل أبوعلى، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، ما أثير حول ترك نجم مصر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لمعسكر المنتخب والذهاب إلى الغردقة.
وقال أبوعلي، في تصريحات خاصة لـ«المصري بلس»، إن صلاح لم يغادر المعسكر ليحضر إلى الغردقة للقاء سيرجيو راموس والتصالح معه، وما أثير حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة.
وتابع أبوعلي، الذي يستضيف راموس وأسرته في جولة سياحية: «راموس قضى أغلب الوقت في رحلات بحرية وداخل الفندق وسيغادر فجر الأحد، ولم يلتقِ بأي شخص».
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