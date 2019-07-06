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أجيري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الذي سيبدأ به لقاء، اليوم، أمام جنوب أفريقيا في إطار دور الـ16 بالأمم الأفريقية على النحو التالي:

محمد الشناوي، أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف، محمد النني، طارق حامد، محمد صلاح، عبدالله السعيد، محمود حسن «تريزيجيه»، مروان محسن.

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