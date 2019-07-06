شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أعمال «كلوب» يؤكد إمكانية خلافته لـ«لوف» في تدريب منتخب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مارك كوشكه، مدير أعمال المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن كلوب قد يتولى تدريب المنتخب الألماني في السنوات المقبلة.

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وأوضح كوشكه، في مقابلة مع صحيفة «فيلت» الألمانية اليوم السبت: «يورجن نفسه قال ذات مرة إنه في حال تخلى يواخيم لوف عن فكرة الاستمرار في تدريب المنتخب الألماني، فإنه قد يخلفه في هذه المهمة».

وفي الوقت نفسه، أشار كوشكه إلى ارتباط كلوب بعقد مع ليفربول حتى صيف 2022 وأنه قد يمدد العقد مع النادي الإنجليزي.

كما يمتد عقد لوف مع المنتخب الألماني (مانشافت) حتى كأس العالم 2022 في قطر.