شكرا لقرائتكم خبر عن بالـ«هوت شورت».. سما المصري في استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت الفنانة سما المصري إلى استاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في منافسات أمم أفريقيا في دور الـ16.

ووجّهت سما المصري رسالة إلى منتقديها من ملابسها في المباراة الماضية: «الناس اللي كانت زعلانة مني عشان لبسي مفتوح من فوق ما تزعلوش، وعلى رأي هاني رمزي أديني قفلت المنور وفتحت البدروم ولبست هوت شورت».

كانت سما المصري حضرت مباراة مصر وأوغندا في الدور السابق من نفس البطولة والتي حققت فيها مصر الفوز، وأثار حضورها ردود أفعال كبيرة بسبب ملابسها.

سما المصري داخل استاد القاهرة الدولي لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سما المصري داخل استاد القاهرة الدولي لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سما المصري داخل استاد القاهرة الدولي لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا