صافرة جنوب أفريقية لإدارة لقاء تونس وغانا

وسيساعد فيتكو جوميز، في إدارة المواجهة، زاكيلي سيويلا وسورو فاستوني، بجانب الحكم الرابع جون جاك ندالا.من جهة أخرى، نشير إلى أن الاتحاد الأفريقي وافق على طلب الاتحاد التونسي، بالسماح لنسور قرطاج، باللعب بالقميص الأحمر خلال مواجهة غانا.
وصعد منتخب تونس إلى ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا، دون تحقيق أي فوز في المجموعة الخامسة، عقب التعادل مع مالي وأنجولا وموريتانيا في الدور الأول.
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