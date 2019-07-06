صافرة جنوب أفريقية لإدارة لقاء تونس وغانا

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة لقاء تونس وغانا، الإثنين المقبل، في ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في مصر، إلى الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وسيساعد فيتكو جوميز، في إدارة المواجهة، زاكيلي سيويلا وسورو فاستوني، بجانب الحكم الرابع جون جاك ندالا.

من جهة أخرى، نشير إلى أن الاتحاد الأفريقي وافق على طلب الاتحاد التونسي، بالسماح لنسور قرطاج، باللعب بالقميص الأحمر خلال مواجهة غانا.

وصعد منتخب تونس إلى ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا، دون تحقيق أي فوز في المجموعة الخامسة، عقب التعادل مع مالي وأنجولا وموريتانيا في الدور الأول.