الجدي مدرباً للباطن

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جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) ‫⁦‪@almateb1‬⁩ ‬ أنهت إدارة نادي الباطن إجراءات التوقيع مع المدرب التونسي رضا الجدي لقيادة الفريق الأول الموسم القادم في دوري الأمير أنهت إدارة نادي الباطن إجراءات التوقيع مع المدرب التونسي رضا الجدي لقيادة الفريق الأول الموسم القادم في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. ويعتبر الجدي من المدربين البارزين، إذ سبق له قيادة العديد من الفرق التونسية، أبرزها الترجي الرياضي والنجم الساحلي، وشبيبة القيروان، والنزرتي الرياضي، كما عمل مساعداً لمدرب منتخب تونس الأول من عام 2003 وحتى 2009، وكانت آخر محطاته نادي العدالة الصاعد حديثاً لدوري المحترفين السعودي الموسم الماضي 2019/2018.



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