إنفانتينو للمسحل: سنقدم كل الدعم للاتحاد السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الرياض

تلقى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب تهنئة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» أمس، في أعقاب تزكيته قبل أيام رئيسا لاتحاد القدم المحلي خلال السنوات الأربع المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة جاء فيها «أعرب رئيس الاتحاد الدولي عن أمنياته لرئيس وأعضاء المجلس بدوام التوفيق، مؤكدا أن الفيفا على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم للاتحاد السعودي من أجل تحقيق الأهداف المرجوة»، وأضاف الاتحاد في تغريدته أن إنفانتينو وجه الدعوة للمسحل لزيارة الاتحاد الدولي في مدينة زيورخ السويسرية واللقاء بمسؤوليه.

من جانبه، قدم المسحل شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي على تهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة بعد تزكيته وأعضاء المجلس لرئاسة الاتحاد السعودي.