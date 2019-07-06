البرازيلي أسيس في الطريق للفيحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي اتفاقها أمس مع البرازيلي رافاييل هنريك أسيس، لاعب سبورتينج براجا البرتغالي، ليلعب للفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويوقع أسيس العقد الرسمي بعد اجتيازه للفحوصات الطبية، والتي من المقرر أن يجريها خلال الفترة المقبلة، ويأتي الاتفاق مع اللاعب وفق توصية مقدمة من المدير الفني للفريق، خورخي سيماو.

ويلعب أسيس «29 عاما» في قلب الدفاع ووسط الملعب، وشهدت مسيرته الكروية التنقل بين العديد من المحطات الاحترافية، من أبرزها بيرا مار البرتغالي 2014-2015، وديسبورتيفو دي شافيز «2016-2017» وسبورتينج براجا «2017-2018».