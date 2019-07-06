السامبا يبحث عن لقب كوبا أمريكا عبر بوابة بيرو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ ريو دي جانيرو

بعد خمسة أعوام من الصدمة الكبيرة التي تلقاها بالهزيمة الكارثية 1 / 7 أمام ألمانيا في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، تبدو الفرصة سانحة أمام المنتخب البرازيلي لكرة القدم أكثر من أي وقت آخر لتعويض وإسعاد جماهيره بلقب طال انتظاره.

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ويسدل راقصو السامبا الستار اليوم على فعاليات النسخة السادسة والأربعين من بطولات كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، والتي تستضيفها بلاده، بمواجهة منتخب بيرو في المباراة النهائية للبطولة على استاد «ماراكانا» العريق في ريو دي جانيرو.

وأصبح المنتخب البرازيلي قريبا من الفوز بأول لقب له في البطولات الكبيرة منذ 12 عاما، حيث كان آخر لقب أحرزه الفريق هو لقب كوبا أمريكا 2007.

ورغم غياب النجم الشهير نيمار دا سيلفا عن صفوف السامبا في هذه البطولة، إلا أن الفريق يتطلع إلى نهاية سعيدة هذه المرة بعدما اجتاز الاختبار الأصعب عندما تغلب على غريمه التقليدي المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون مقابل في الدور قبل النهائي على استاد «مينيراو» في بيلو هوريزونتي وهو نفس الاستاد الذي خسر عليه أمام المنتخب الألماني في مونديال 2014 .