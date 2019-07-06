نهائي نسائي بين أمريكا وهولندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ليون

ستكون الكرة الهولندية على موعد مع نهائي عالمي على مستوى السيدات، حيث تلتقي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في نهائي النسخة الثامنة من بطولة كأس العالم للسيدات، والتي تستضيفها فرنسا.

ويسدل الستار على فعاليات البطولة بمواجهة أوروبية أمريكية، بعدما اتسمت الأدوار الإقصائية في البطولة بالصبغة الأوروبية نظرا لاستحواذ المنتخبات الأوروبية على نصيب الأسد من المقاعد في هذه الأدوار الإقصائية.

ومن بين تسعة منتخبات أوروبية شاركت في هذه النسخة التي أقيمت بمشاركة 24 منتخبا، تأهلت ثمانية منتخبات إلى الدور الثاني (دور الستة عشر)، حيث كان أحد طرفي كل مباراة في هذا الدور من المنتخبات الأوروبية.