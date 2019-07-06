9 مستبعدين يربكون معسكر الأهلي قبل النمسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسبب استبعاد 9 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حالة من الارتباك داخل النادي قبل انطلاق المعسكر الإعدادي الخارجي للموسم الجديد المقرر في النمسا.

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وشملت الأسماء المستبعدة من المعسكر اللاعبين: كلاوديو بايزا، يحيى القرني، علي العواجي، أحمد الزين، علي الزبيدي، أيمن الخليف، عبدالله مجرشي، محمد الزبيدي، عبدالعزيز الشهراني، تمهيدا للاستغناء عنهم.

وتسبب استبعاد الدولي أيمن الخليف الذي شارك مع المنتخب السعودي في كأس آسيا الأخيرة، فضلا عن استدعاء مصطفى بصاص العائد مجددا للفريق بعد أن استبعد عن الفريق الموسم الماضي، حفيظة الكثيرين من أنصار أهلي جدة، حيث ظهر الأخير في تدريبات الفريق الأخيرة بوزن زائد.

وينطلق معسكر الفريق الإعدادي في النمسا اليوم، بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، حيث يسعى الفريق لتعويض إخفاقه في الموسم الماضي والذي احتل فيه المركز الرابع برصيد 55 نقطة.