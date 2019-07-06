ناشئو السعودية يواجهون سوريا في غرب آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يواجه المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم تحت 16 عاما نظيره السوري اليوم، في بطولة غرب آسيا للناشئين المقامة في مدينة الزرقاء الأردنية، بينما يلتقي مع المستضيف الأردني بعد غد في مواجهة أخرى قوية.
وتأهل ناشئو الأخضر إلى الدور الثاني من بطولة غرب آسيا بفوز عريض على المنتخب الكويتي 6-1 على ملعب الأمير عبدالله بمحافظة الزرقاء الأردنية أمس الأول.
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