ماني: لن أسدد ركلات جزاء مرة أخرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة اعتذر ساديو ماني نجم منتخب السنغال لجماهير بلاده عقب إهدار ركلة جزاء أمام أوغندا في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا، وقال في تصريحات صحفية عقب اللقاء «لن أكون أنانيا، سأتوقف عن تسديد ركلات الجزاء بعدما أهدرت مرتين حتى الآن في البطولة»، وأضاف «منتخب بلادي يأتي أولا، وسأمنح الفرصة لزميل آخر لتسديد ركلات جزاء إذا حصلنا عليها مستقبلا» وأهدر ماني ركلتين حتى الآن في البطولة أمام كينيا وأوغندا رغم تصدره قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف. ويستعد منتخب السنغال لمواجهة بنين يوم 10 يوليو الحالي في دور الثمانية باستاد القاهرة.



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