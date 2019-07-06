شكرا لقرائتكم مارتن لاسارتى ينفرد بعلى معلول قبل التدريب الأول بمعسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى على الاجتماعه بلاعبه التونسى على معلول قبل انطلاق مران الفريق بمسعكره المقام حاليا بإسبانيا.
ويخوض الأهلى تدريبه الأول اليوم بإسبانيا بعد وصوله بساعات قليلة الى إسبانيا لخوض معسكر إعدادى استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويلتقى الأهلى نظيريه المقاولون العرب والزمالك فى ختام مشوار بطولة الدوري بينما يلتقى بيراميدز فى دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.
وطلب لاسارتى من لاعبه ضرورة التركيز فى المرحلة المقبلة مع النادي الأهلى والتأكيد على حاجة الفريق لخدماته بالرغم من علمه بحالة الحزن التى تنتابه نتيجة الغياب عن بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وغادرت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى القاهرة متوجهة الى إسبانيا صباح اليوم بمشاركة 34 لاعبًا.
ويقود الأهلى فنياً المدير الفنى الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى يسعى الى الحصول على أولى الألقاب مع القلعة الحمراء.
تدريب الأهلي
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