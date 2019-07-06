شكرا لقرائتكم محمد عادل يمثل التحكيم المصرى فى دورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" الدولي المصري محمد عادل للمشاركة بدوة الألعاب الأفريقيه المقامة من يوم 19اغسطس الي31 من نفس الشهر. كما اختارت اللجنة المحكمة يارا عاطف للكرة النسائية.

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