شكرا لقرائتكم عمار حمدى يخضع للفحص الطبى قبل مران الأهلى الأول بإسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع عمار حمدى لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى للفحص الطبى من قبل خالد محمود طبيب الفريق قبل انطلاق مران الفريق اليوم بمسعكره المقام حاليا بإسبانيا. ويخوض الأهلى تدريبه الأول اليوم بإسبانيا بعد وصوله بساعات قليلة الى إسبانيا لخوض معسكر إعدادى استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز. ويلتقى الأهلى نظيريه المقاولون العرب والزمالك فى ختام مشوار بطولة الدوري بينما يلتقى بيراميدز فى دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر. وأصيب عمار حمدي خلال تدريبات الأهلى قبل أيام حيث يستعد اللاعب الشاب للمشاركة بعد التأكد من شفائه. Advertisements وغادرت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى القاهرة متوجهة الى إسبانيا صباح اليوم بمشاركة 34 لاعبًا. ويقود الأهلى فنياً المدير الفنى الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى يسعى الى الحصول على أولى الألقاب مع القلعة الحمراء.

تدريب الأهلي

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